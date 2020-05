Le grandi trattative della Lazio - 2008, Sabatini scopre Lichtsteiner per meno di un milione

vedi letture

Dopo il dodicesimo posto nella stagione 2007-'08, c'era bisogno di intervenire in casa Lazio. Ne era consapevole il presidente Lotito, lo sapeva l'allora ds Walter Sabatini, che nell'estate seguente conduce una campagna acquisti che definire ottima forse è riduttivo. Zarate, Matuzalem, Carrizo, Brocchi, Kozak. Non tanto per i nomi, sconosciuti ai più, quanto per il loro costo e il futuro rendimento sul campo, che porterà la squadra di Delio Rossi a vincere nel maggio seguente la Coppa Italia. Oltre acquisti sopracitati, e al rientro di alcuni prestiti come Foggia e Stendardo, in quella sessione di trasferimenti mette piede a Formello anche un altro ragazzo di 24 anni. Occhi celesti, carnagione chiara: tipica degli svizzeri come lui. Stephan Lichtsteiner , di ruolo terzino destro, preso dal per poco meno di un milione di euro dal Lille.

Prende il posto del suo connazionale Behrami, andato via a parametro zero al West Ham. Col suo volto da bravo ragazzo, nessuno lo aveva mai visto giocare, tranne Sabatini, che non ha alcun dubbio sulle sue potenzialità. Che mette in mostra fin subito imponendosi con decisione nel blocco dei titolari e rivelandosi spesso decisivo nei momenti che più contano. È così nel derby dell'aprile 2009, quando segna il 3-1, e nella lotteria dei rigori nella finale di Coppa Italia, vinta contro la Sampdoria di Cassano e Pazzini. Da titolare gioca anche la finale che la Lazio disputa ad Agosto a Pechino, quella di Supercoppa italiana conto l'Inter di Mourinho (che farà poi il triplete). A Roma rimane tre stagioni, collezionando in totale 117 presenze e 3 reti. Nel giugno del 2011 viene ceduto alla Juventus per 10 milioni di euro, facendo realizzare alle casse del presidente Lotito una grande plusvalenza.