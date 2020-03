Le grandi trattative della Lazio - 2011, arriva Klose: il miglior marcatore dei Mondiali

Quando venne accostato per la prima volta alla Lazio, nella primavera del 2011, molti tifosi non presero la notizia sul serio. Perché in effetti non era reale immaginarsi Miroslav Klose, per anni titolare del Bayern Monaco e centravanti di riferimento della Germania, in una squadra che di lì a poco si sarebbe qualificata per l’Europa League. Sembrava essere un sogno difficilmente realizzabile ma che alla fine è diventato realtà. Nessuna magia, soltanto programmazione e ottimi rapporti. Quelli tra il tedesco e Igli Tare, ds della Lazio, che avevano condiviso lo spogliatoio al Kaiserslautern tra il 1999 e il 2001. È in virtù di ciò - altro retroscena determinante per la buona riuscita dell’operazione - che il cannoniere tedesco in primavera e in gran segreto venne a Roma per visitare Formello, struttura di cui si innamorò subito. La svolta della trattativa.

Così Klose, che vincerà il Mondiale del 2014, si liberò a parametro zero e sposò il progetto della Lazio, che sbaragliò una folta concorrenza con Juventus, Milan, Atalanta, Valencia, Trabzonspor e altre società interessate. La mattina dell’8 giugno sbarcò a Fiumicino, prima di andare a villa San Sebastiano per mettere nero su bianco l’accordo da 2,5 milioni più bonus: una cifra che fino a quel momento Lotito non aveva mai toccato per un singolo giocatore. Ma Klose non era come tutti gli altri, non poteva esserlo uno che arrivava con 196 gol (più 62 con la nazionale) all'attivo.

Il tedesco ha cambiato la Lazio, non tanto sotto l’aspetto tecnico, quanto per mentalità e appeal internazionale. È stato lui il primo tassello di uno crescita graduale e costante. Per cinque anni il rapporto è stato ottimo, salvo incrinarsi nell’ultima stagione per via di un rinnovo di contratto che non è mai arrivato. Perché Klose decise di dire addio al calcio, in una calda serata di maggio allo stadio Olimpico. Lui, primo nella classifica marcatori della storia dei Mondiali (16, +1 da Ronaldo il Fenomeno), giocò la sua ultima partita della sua strepitosa carriera con l’aquila sul petto, prima di tornare a casa e cominciare il lavoro da allenatore. Inizialmente con la Germania, come assistente di Low, ora al Bayern Monaco. (Under 17).