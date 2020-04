Le grandi trattative della Lazio - 2011, Lulic: l'acquisto poco mediatico che scriverà la storia

Fra i tanti acquisti che hanno reso frizzante l'estate del 2011 della Lazio - Klose, Cissé, Cana, Marchetti, Konko - Senad Lulic è forse quello che ha avuto meno risalto mediatico. Venticinque anni, profilo sconosciuto ai più, viene preso per poco più di 3 milioni dallo Young Boys. L'esordio il 9 settembre a San Siro contro il Milan sembrerebbe legittimare la poca attenzione nei suoi confronti, visto che sbaglia quasi tutto ciò che sia possibile sbagliare. Ma se c'è una costante negli acquisti del ds Tare è che non vanno mai giudicati subito. E il bosniaco ne è l'ennesima conferma, perché dopo un approccio complicato comincia a rendersi indispensabile per la squadra. Esterno, basso o alto, intermedio, ala offensiva: grazie alla sua intelligenza tattica e alle sue doti aerobiche viene messo ovunque in campo, dal quale ben presto non uscirà più. Il primo dei quattro gol della prima stagione lo firma in ottobre col Bologna, mentre l'anno successivo va in rete tre volte nelle cinquanta presenze collezionate.

Un giocatore come lui, duttile e generoso, non andrebbe inquadrato per i gol, ma è proprio grazie a una rete che entra nella storia della città di Roma, oltre che diventa una leggenda vivente per la Lazio. È quella che segna il 26 maggio 2013, grazie alla quale i biancocelesti vincono il derby in finale di Coppa Italia contro i giallorossi: un tap-in facile, a porta sguarnita, che gli assicura lo status di intoccabile nella Capitale. Motivo che lo farà rimanere per lungo tempo, nonostante gli interessamenti di club esteri. Nell'agosto del 2017 assume i gradi di capitano della squadra dopo la cessione di Biglia al Milan. Dodici mesi più tardi vince il suo secondo trofeo e alza la Supercoppa italiana dopo il 3-2 alla Juventus, battuta sempre in Supercoppa anche pochi mesi fa a Riad: decisivo per il 3-1 finale proprio il gol di Lulic del momentaneo 2-1. In più vanta un altro titolo, la Coppa Italia del maggio 2019 (2-0 in finale all'Atalanta).

Dal 2011 al 2020, Lulic ha collezionato 253 presenze ufficiali con la Lazio, di cui ancora è perno fondamentale: quest'anno è sceso titolare per 20 volte in campionato. A febbraio poi si è dovuto fermare per sottoporsi a un duplice intervento alla caviglia destra, che da tempo lo tormentava. Il suo rientro dalla Svizzera, dove era andato prima del lockdown, è previsto nelle prossime settimane, con Inzaghi che spera di riaverlo se dovesse ripartire la Serie A. La società lo aspetta e gli ha anche rinnovato il contratto di un anno, prolungando la scadenza a giugno 2021.