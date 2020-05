Le grandi trattative della Lazio - 2011, Marchetti: da fuori rosa al Cagliari all'Europa

Da miglior portiere nel campionato 2008-'09 a fuori rosa con il Cagliari nel 2010-'11. Dal Mondiale (deludente per tutti) in Sudafrica per arrivare poi alla Lazio, di cui è il portiere con più presenze nell'era Lotito (194). Non è mai stata lineare la carriera di Federico Marchetti, attualmente 37enne vice di Perin al Genoa. Sempre alti e bassi, in un costante intercambio. Esplode a Cagliari, dove a suon di prestazioni attira su di sé l'interesse dei club italiani di maggior appeal. Proprio la sua voglia di cambiare aria e un'esternazione pro trasferimento alla Sampdoria sono i motivi della rottura del rapporto con Massimo Cellino, allora presidente rossoblù, che lo fa diventare terzo portiere nel 2010-'11.

Un rapporto che non si ricucirà più, così nel giugno seguente lo acquista la Lazio per 5,5 milioni di euro (insieme a lui arrivano anche Klose, Cissé, Lulic e Keita). Prende il posto di Muslera, passato al Galatsaray per quasi 7 milioni, e subito non lo fa rimpiangere. Titolare inamovibile, è decisivo nel 2013 quando a suon di interventi prodigiosi (soprattutto in semifinale con la Juventus) permette alla Lazio di qualificarsi, e vincere, la storica finale contro la Roma. Dopo lo 0-1 di Lulic, devia quanto basta una punizione di Totti sulla traversa: è la sliding doors di quel 26 maggio. Indossa anche la fascia da capitano, ma già dal 2015-'16 comincia a perdere continuità sul campo per troppi infortuni. Nel finale della stagione seguente, la prima con Inzaghi in panchina, perde il posto tra i pali in favore del giovanissimo Strakosha, che aveva esordito pochi mesi prima proprio per sopperire a un problema fisico di Marchetti contro il Milan. Rimane un altro anno a Formello, ma lo vive da fuori rosa, accettando il Genoa l'estate del 2018: la sua ultima apparizione in biancoceleste rimarrà quella del 5 febbraio 2017.