Le grandi trattative della Lazio - 2013, si chiude l'estenuante operazione per Felipe Anderson

Quando acquisti un talento brasiliano che gioca con la maglia numero 10 del Santos, quella di sua maestà Pelè, le aspettative non possono che essere super elevate. A maggior ragione se questo ragazzo, appena ventenne, lo insegui da più di cinque mesi. Ecco in questo contesto, in un momento di piena euforia dopo la storia vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma, si inserisce l'arrivo di Felipe Anderson alla Lazio. È il luglio del 2013 quando si conclude una trattativa estenuante, lunga, che dura dal dicembre precedente, quando Tare si decide a puntare sull'esterno classe '93 brasiliano. Otto milioni e mezzo, più bonus, il costo totale dell'affare, la cui conclusione viene accolta con un'ovazione nella Capitale.

Alla Lazio arriva un giocatore estroverso, all'apparenza timido, ma che impressiona tutti subito a Formello. Le attese su di lui però non vengono compensate dalle prestazioni nella prima stagione, deludente per tutta la squadra, il cui rendimento negativo ha sicuramente inciso sul'adattamento di Felipe Anderson. Venti presenze e un gol nel 2013-14, un bilancio che non sembra dare ragione all'investimento del ds Tare. Che invece rivelerà tutta la sua bontà l'anno seguente, quando Felipe diventa letteralmente imprendibile e trascina la Lazio di Pioli al 3° posto in classifica, in piena zona Champions (persa poi ai preliminari con il Bayer Leverkusen). Slalom, assist e gol, sembra essere nata una stella destinata al palcoscenico europeo più importante. In estate Lotito lo tiene, rinunciando anche a 70 milioni del Manchester United, per non far insorgere la piazza biancoceleste, innamorata di questo giocatore. Nel 2015-16 però di nuovo cala, perché accanto allo strapotere tecnico, il brasiliano risente e si fa influenzare molto dall'ambiente: così le difficoltà della squadra lo sommergono e quasi lo bloccano. Nelle due stagioni seguenti sarà sempre così, con tanti alti e bassi, fino alla cessione dell'agosto del 2018 al West Ham per la cifra record di 40 milioni di euro. Una grande plusvalenza per un talento che non si è mai riuscito a imporre come avrebbe dovuto viste le sue indiscutibili qualità.