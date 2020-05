Le grandi trattative della Lazio - 2014, la certezza Parolo: l'anti-divo sinonimo di professionalità

L'uomo giusto, al momento giusto, nel posto giusto. Quando Marco Parolo arriva alla Lazio, nell'estate del 2014, tutti i tasselli del puzzle si intersecano nel modo più corretto. Il risultato? 228 presenze, 35 gol, 3 trofei e un anno ancora di contratto (manca solo l'annuncio ufficiale). Dopo il Mondiale il Brasile e un'ottima annata al Parma, il ds Tare decide di puntare su di lui investendo 5 milioni più bonus. La Lazio è reduce da un campionato difficile, c'è Pioli come nuovo allenatore e c'è bisogno di più certezze possibili. Il 29enne centrocampista di Gallarate, stabile nella Nazionale azzurra, lo è e si impone subito come titolare inamovibile. Intermedio puro, fa entrambe le fasi di gioco con estrema efficacia tanto che arriva anche in doppia cifra nel sul primo anno nella Capitale.

Anti-divo e anti-social, Parolo è sinonimo di semplicità e per questo - nell'ambito del derby romano e della rivalità cittadina - viene spesso contrapposto a Nainggolan. L'ex Parma si fa subito apprezzare per i toni sobri, i modi pacati e la professionalità. Oltre che per la lucidità nei momenti topici: non è un caso che che in ogni dopo partita in cui la situazione è calda sia lui che si prende la responsabilità di parlare in zona mista davanti ai giornalisti. Riesce a mantenere sempre la calma necessaria, fornendo analisi lucide impossibili da strumentalizzare. È diventato fin da subito un punto di riferimento dello spogliatoio di Formello e la sua leadership si è rafforzata anno dopo anno. Rispetto al passato, dove è sempre stato titolare, adesso è dietro nelle gerarchie di Inzaghi. "Ho dovuto riformattare il cervello, la modalità di prepararmi alle partite e capire che a una certa età puoi essere utile anche in altre cose", ha spiegato la scorsa settimana. "All'inizio ho fatto fatica, non riuscivo a entrare in ritmo solo con gli allenamenti. Con il tempo poi ho trovato la mia dimensione e mi sono sentito importante per la squadra. Amo questa maglia e questa piazza, mi sono messo a disposizione senza neanche pensarci. So che devo dare tutto se il mister mi chiede 10, 15 0 40 minuti". Sinonimo di semplicità, sì, ma anche di tanta intelligenza.