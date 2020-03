Le grandi trattative della Lazio - 2015, le lacrime a Firenze e il 'sì' a Tare: ecco Milinkovic

Tra i preparativi in vista della Supercoppa contro la Juventus a Shanghai, la febbrile attesa per il preliminare di Champions col Bayer Leverkusen e l’entusiasmo per i vari Felipe Anderson e Candreva, nessuno a Roma era riuscito ad avvertire l’importanza del colpo messo a segno da Tare. Che nell’estate del 2015 prende dal Genk un centrocampista di 20anni, alto 191m, che al suo arrivo a Fiumicino sembra arrossire di fronte alle telecamere. “Ma qual è il suo nome? Sergej? Milinkovic? Oppure Savic?”. Non lo conosce nessuno, tra i tifosi, eppure nel giro di 2-3 anni diventerà uno dei migliori in Europa.

La percezione che fosse uno speciale, col destino segnato, lo si poteva però capire subito. Perché pochi giorni prima di farsi fotografare con la sciarpa della Lazio, era nella sede della Fiorentina pronto a firmare il contratto. Poi il colpo di scena, le sue lacrime e la presunta frase: “Scusate davvero, non posso”. Secca la replica di un incredulo Pradé, allora dirigente viola: “Noi non costringiamo nessuno, deve avere le motivazioni. La Lazio è l’altro club interessato, ma non c’è stata alcuna azione di disturbo”. È il 24 luglio, il 6 agosto viene ufficializzato dalla società biancoceleste. Circola anche la voce che la fidanzata non abbia gradito la città di Firenze, ma la realtà è che Milinkovic aveva dato la sua parola a Igli Tare, che si è mosso prima di tutti per prendere il talento serbo campione del mondo U20 con la Serbia nel 2015. Dieci milioni di euro (inizialmente c’era una percentuale sulla futura rivendita, ma Lotito l’ha rimossa pagando un bonus) il costo totale per l’operazione, tanti anche secondo il giovane Sergej: “La Lazio mi ha pagato troppo”.

Troppo poco, semmai. Perché adesso è un top player su scala europea e Lotito non lo cede per meno di 100 milioni di euro. Ogni estate è sul punto di andare via, salvo rimanere per la gioia dei tifosi che da quel giorno a oggi l'hanno visto giocare per 194 partite (36 gol e 26 assist). Numeri importanti, che tuttavia non rendono bene l'idea dello strapotere, fisico e tecnico, di Milinkovic. Il cui acquisto, passato inosservato, sarà invece ricordato come il momento più importante di quell’estate (e di tante altre).