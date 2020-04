Le grandi trattative della Lazio - 2017, Leiva per sostituire Biglia: una scelta super riuscita

“Devo essere onesto, non credevo di portare a termine quest’acquisto”. Se lo ammette anche il ds Tare, allora bisogna prima di tutto credergli e poi, in seconda battuta, riconoscere la bontà del suo lavoro. Perché portare a Roma Lucas Leiva - 22 presenze con la Selecao e reduce da 10 anni con il Liverpool - non è un’operazione facile. È luglio del 2017, è appena finita la prima vera stagione di Inzaghi alla guida della Lazio e in vista della prossima c’è la voglia di alzare l’asticella. Per questo, per sostituire Biglia (al Milan per 20 milioni di euro), viene preso il 30enne brasiliano per una cifra vicina ai 5 milioni. “Dovevamo trovare un giocatore di carisma, anche fuori dal campo e Lucas Leiva lo è. Lo abbiamo conosciuto e penso che la Lazio abbia fatto un grande acquisto”, spiega ancora Tare durante la presentazione ufficiale del giocatore. Pronti via, all’esordio con la Lazio, vince subito la Supercoppa italiana con la Juventus all’Olimpico per 3-2, con il gol di Murgia al 92’. Così lo scetticismo iniziale, normale nella piazza biancoceleste, sparisce e subentra l'esaltazione per vedere un trascinatore del genere in mezzo al campo. La prima stagione nel complesso è esaltante: colleziona 50 presenze, saltando solo due partite di campionato e altre tre di Europa League, e segna 4 gol con 5 assist. Per un soffio la squadra non raggiunge la Champions, sfumata all'ultima giornata contro l'Inter.

Leiva però si fa apprezzare a 360° e aiuta nella crescita anche Cataldi, migliorato esponenzialmente con i suoi consigli. Il brasiliano diventa perno fondamentale nel 3-5-2 di Inzaghi: ha esperienza, sa gestire i momenti della partita e riesce a leggere le situazioni tattiche per intervenire di conseguenza. Non è un caso che la stagione seguente il calo della Lazio sia coinciso con il suo infortunio, tra novembre e gennaio. Dopo tanti alti e bassi (8° posto in campionato), la Lazio vince la Coppa Italia a maggio, mese in cui l'ex Liverpool rinnova il suo contratto fino al 2022. Quest'anno il rendimento è sempre alto e a dicembre conquista un'altra Supercoppa, sempre contro la Juventus, che in campionato è prima in classifica con un solo punto di vantaggio sui biancocelesti secondi. A Formello sperano di poter concludere la Serie A per provare a rompere l'egemonia bianconera. Per riuscirci servirà anche l'apporto di Leiva, operatosi il 4 aprile in artroscopia al ginocchio. Soffriva da tempo di un'infiammazione alla cartilagine e ha approfittato della pausa per sottoporsi all'intervento, con l'obiettivo di tornare a disposizione le 12 partite finali.