Le grandi trattative della Lazio - 2018, Correa è il secondo acquisto più oneroso di Lotito

Ha lasciato una sensazione di vuoto Felipe Anderson, quando nel 2018 ha deciso di abbandonare la Lazio per trasferirsi al West Ham a fronte di un'offerta di circa 40 milioni di euro. Per qualche istante i tifosi biancocelesti si sono sentiti persi, tanto forte era il loro legame col brasiliano. La società però non lo è mai stata, aveva già le idee chiare. Così ha reinvestito subito la cifra arrivata da Londra per bussare alla porta del Siviglia e portare nella Capitale Joaquin Correa. "Tutti lo ricordate alla Sampdoria, ma è cambiato molto", ha spiegato Tare quando ha presentato a Formello il nuovo acquisto. "I due anni col Siviglia lo hanno fatto maturare moltissimo, sia come uomo che come calciatore. Ha caratteristiche simili a quelle di Felipe Anderson - ha aggiunto - penso che con noi possa raggiungere la nazionale argentina”. Mai previsione fu più azzeccata, perché il Tucu ha conquistato prima la piazza di Roma e poi l'Albiceleste guidata dal ct Scaloni.

Quindici milioni più tre di bonus ha versato Lotito per Correa (secondo acquisto più oneroso della sua gestione), che adesso con Immobile forma una super coppia d'attacco. Ma non è stato fin da subito tutto rosa e fiori per l'argentino, che ha impiegato diversi mesi per ambientarsi nei meccanismi della squadra di Inzaghi. A inizio della stagione scorsa, era dietro Luis Alberto nelle gerarchie che prevedevano un solo uomo nel 3-5-2 alle spalle di un unica punta. Di conseguenza Correa era la prima alternativa dell'amico spagnolo, come lo era stato Felipe Anderson tutto l'anno precedente. Con il tempo che passava, il tecnico ha capito che non poteva più stare fuori. Così contro il Cagliari, il 22 dicembre 2018, per la prima volta viene varata la formula dei Fab Four: Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile in campo tutti insieme. Con i primi due mezze ali accanto a Leiva, con compiti difensivi oltre che offensivi. Una soluzione che porterà i suoi frutti sia nell'immediato, con la Coppa Italia vinta nel 2019, che nel medio-termine con un'annata, questa, che definire splendida è dir poco: Supercoppa vinta e momentaneo secondo posto in classifica a -1 dalla Juventus.

Correa ha messo il suo zampino sempre: contro l'Atalanta in finale di Coppa Italia lo scorso maggio ha segnato lui il 2-0 finale dopo una super azione in contropiede. Numeri (71 partite, 15 gol e 10 assist) che non rendono pieno omaggio alla sua importanza nell'economia biancoceleste. "Il Tucu è fortissimo", ha detto Immobile in una recente intervista su Instagram. Lo riconoscono tutti, è un ragazzo solare che sa farsi apprezzare dal gruppo. Ne è consapevole anche la società che gli ha già rinnovato il contratto - fino al 2024 - lo scorso ottobre. E un'altra volta ha avuto ragione Tare, che adesso non lo venderà per meno di 60-70 milioni.