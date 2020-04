Le grandi trattative della Roma - 1987, l’arrivo di Voeller fa scoppiare il caso Berggreen

Rudi Voeller ha compiuto 60 anni lunedì scorso e i messaggi d’auguri sono arrivati da ogni angolo del mondo dello sport. Una menzione speciale, però, per quelli della Roma visti gli anni intensi vissuti nella Capitale. L’attaccante tedesco arriva nell’estate del 1987 per 5,5 miliardi delle vecchie lire dal Werder Brema. Il suo acquisto crea non pochi problemi a Viola che si ritrova a dover risolvere il problema Berggreen. La situazione è la seguente: i giallorossi per accogliere Voeller devono liberare uno slot per gli stranieri e il danese pensava che Dino Viola avrebbe lasciato partire Boniek. Un’associazione d’idee totalmente sbagliata e che ha portato il presidente della Roma e lo stesso Berggreen allo scontro. Il 27 maggio del 1987, infatti, il club capitolino emette in rapida successione due comunicati. Il primo riguarda l'ingaggio di Voeller. "E' stato comunicato al Werder Brema l'accettazione del preliminare di contratto per il trasferimento del giocatore, invitando i dirigenti della società a Roma per la firma del contratto".

Una mossa strategica più che altro visto che l’affare ormai era già definito da tempo. In tutto questo Berggreen, alzando i toni, dice di voler rispettare il suo contratto (in scadenza nel 1989) rifiutando ogni proposta arrivata per lui e generando così la seconda nota ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma respinge il tono e il contenuto delle dichiarazioni di Berggreen che, da serio professionista quale si dichiara, avrebbe dovuto renderle alla società prima di informare la stampa”. Il comunicato termina con altre accuse a Berggreen: il giocatore infatti ha raggiunto il ritiro della nazionale danese "ben sette giorni prima della partita Cecoslovacchia-Danimarca. Quanto basta per parlare apertamente di violazione dell' art. 7 del contratto di lavoro e dell' art. 1 del regolamento di disciplina. Alla fine si risolve senza battaglia legale, ma con Dino Viola che lo “convince” ad accettare il Torino e Voeller può essere ufficializzato.