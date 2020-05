Le grandi trattative della Roma - 1992, Boskov strappa Mihajlovic alla Juventus

Quando si parla di Sinisa Mihajlovic, viene naturale accostarlo alla Stella Rossa, con la quale ha vinto una Champions, oppure alla Sampdoria e alla Lazio se si pensa alle esperienze in Italia. Ma a portarlo in Serie A fu la Roma e in particolare fu determinante la volontà dell’allora tecnico giallorosso Boskov. “E’ stato il mio padre calcistico” dirà l’ex centrocampista sul tecnico. La pressione esercitata nel 1992 fu talmente tanta che alla fine Sinisa rifiutò anche la Juventus per venire a Roma. La trattativa non fu delle più facili per via di alcuni strascichi giudiziari sul pagamento del cartellino (8,5 miliardi di lire) che si protrassero per diversi anni anche dopo il suo acquisto.

L’impatto con la Capitale fu comunque positivo perché Mihajlovic realizzò il suo primo gol in Coppa Italia il 26 agosto del 1992 contro il Taranto allo stadio Olimpico. Vittoria degli uomini di Boskov per 4-1, e Sinisa, all’esordio in una gara ufficiale con la maglia della Roma, su calcio di punizione firmò il vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco. Ebbene, quel gol è ancora oggi il più veloce in assoluto segnato da un esordiente romanista.