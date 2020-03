Le grandi trattative della Roma - 1993, è Balbo il primo vero colpo dell’era Sensi

vedi letture

Estate del 93’, la Roma è guidata da Carlo Mazzone, mentre il presidente è da poco Franco Sensi. Eredità non semplice quella del neo patron, obbligato a riscattare l’era disastrosa del suo predecessore Ciarrapico. La soluzione, almeno a parole, è semplice ed è vincere, ma per farlo servono i grandi giocatori. Ecco allora che piazza il primo verso colpo della sua presidenza, stiamo parlando di Abel Balbo. La stagione appena conclusa è quella della consacrazione con l’Udinese e sembra ormai tutto fatto per il passaggio all’Inter. A ripensarci, però, è il calciatore. Nel club nerazzurro, infatti, sarebbe stato il quinto straniero dopo Pancev, Sammer, Shalimov e Sosa. All’epoca la Lega prevedeva un massimo di tre stranieri per partita e l’idea di finire in tribuna di certo non allettava l’argentino. Si inserisce nella trattativa la Roma che con 18 miliardi di lire strappa l’accordo con l’Udinese e poi quello con il calciatore.

AMORE A PRIMA VISTA - A Balbo non resta che entrare nel cuore dei suoi tifosi e difficilmente non ci riesci se segni all’esordio in casa contro la Juventus. Era il 5 settembre del 1993 e l’argentino, che per tutta la settimana ha provato con Carlo Mazzone gli schemi sui calci piazzati, decide di non seguire i consigli dell’allenatore. Il tecnico lo implora di andare sul primo palo, Abel si fida delle traiettorie velenose di Sinisa Mihajlovic e si fionda sul secondo palo. Ha ragione Abel: con un’incornata di testa infila i bianconeri e diventa subito un idolo per il popolo romanista.