Le grandi trattative della Roma - 1995, scambio Branca-Delvecchio: ecco Mister Derby

Quando esultava faceva vedere l’orecchio, come a zittire le costanti polemiche circa il suo rendimento. All’inizio era così, poi divenne solo una tradizione. Stiamo parlando di Marco Delvecchio, arrivato a Roma nel novembre del 1995 con circostanze abbastanza particolari. Il campionato lo aveva cominciato da giovanissimo nell’Inter e il primo ottobre segna anche nel 4-0 al Torino. Un mese dopo, però, i nerazzurri lo scaricano per scambiarlo con Marco Branca, acquistato solamente l’estate prima dai giallorossi. L’attaccante voleva la squadra di Moratti e il suo agente forzò la mano per concludere la trattativa, ma Franco Sensi chiese come contropartita a indennizzo Delvecchio, il quale apprese la notizia a cose fatte mentre era in ritiro con l’Italia U21. Tra lo stupore e il dispiacere per come fosse finita a Milano, arriva nella Capitale tra lo scetticismo dei tifosi.

SCINTILLA - Perché entri definitivamente nel cuore della Roma deve passare qualche anno: ovvero quello che Zeman trascorre sulla panchina dei giallorossi. Un derby cambierà tutto. Per l’esattezza quello dell’11 aprile1999, quando vola nell’Olimpo dei supereroi romanisti con una doppietta a suggello di una prestazione maiuscola che manda la difesa laziale al manicomio. Da quel momento in poi tra lui e i tifosi c’è solo un amore reciproco e incondizionato che si consacra nella vittoria dello scudetto 2000-01 e durerà non solo i 10 anni passati in giallorosso.