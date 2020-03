Le grandi trattative della Roma - 1997, sbarca Konsel e Sensi mette a segno il colpo dell’anno

Michael Konsel è un nuovo giocatore della Roma. L’annuncio arriva nell’estate del 1997 ed è di quelli che non infiammano la piazza. C’è scetticismo da parte dei tifosi per l’operazione condotta dal club giallorosso che vede il portiere austriaco arrivare nella Capitale a 35 anni dal Rapid Vienna. Tempo poche settimane, però, e diventa per i sostenitori “Er pantera” per i suoi riflessi felini tra i pali. Sboccia dunque l’amore e all’improvviso l’acquisto fatto da Franco Sensi diventa il colpo dell’anno soprattutto in rapporto qualità prezzo. La Roma sfrutta la legge Bosman e si aggiudica il cartellino per 680 milioni di lire, pochissimo per uno dei portieri migliori in circolazione. A questi il presidente giallorosso dovrà aggiungerne 400 di una clausola che permetteva a Konsel di liberarsi subito ed essere a disposizione di Zeman già da giugno. Franco Sensi è talmente sodisfatto dell’operazione che decide di ritoccare anche l’ingaggio del portiere con premi più alti derivati dagli introiti di alcune sponsorizzazioni nate proprio dal suo approdo in giallorosso.

ADDIO - L’idea iniziale poi dell’ex Rapid Vienna era di chiudere la carriera nella Capitale. “Mi piacerebbe smettere qui e parare fino a 40 anni” disse in una delle sue prime interviste in Italia dove conquista tutti anche per la sua capacità nel giocare con i piedi. Alla fine della stagione va a giocare il Campionato Mondiale di Francia 1998. Gli austriaci, tra l’altro guidati da un’altra vecchia conoscenza giallorossa, Herbert Prohaska, non riescono a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Konsel, titolare in tutte e tre le partite disputate dalla Nazionale, subisce quell’estate un terribile infortunio proprio in quella che diventerà anche l’ultima partita (la 43esima) con la maglia dell’Austria: durante un’amichevole contro i transalpini, freschi vincitori del Mondiale, disputata il 19 agosto 1998 a Vienna, riporta la rottura del tendine d’achille. Torna a disposizione nel gennaio del 1999, ma alla fine dell’anno sono solo 11 le sue presenze. Nell’estate del ’99 arriva a Roma Fabio Capello che preferisce affidare la porta della squadra a Francesco Antonioli, quindi Konsel decide di lasciare la Capitale per terminare la carriera a Venezia, dove disputa 13 partite prima di dire addio al calcio giocato.