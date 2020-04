Le grandi trattative della Roma - 1997, Trapattoni dice “no” e Sensi vira su Zeman: ecco il boemo

“Puoi giocare bene e fare la fine di Zeman…”, sono le parole usate da Franco Sensi nel gennaio del 1997. Dichiarazioni presto rimangiate perché 5 mesi dopo il boemo firmava con i giallorossi. E pensare che l’ex tecnico della Lazio non era la prima scelta per diversi motivi: primo su tutti il fatto che venisse dalla squadra biancoceleste e in seconda istanza per il tipo di calcio predicato. Un gioco “troppo innovativo” secondo il patron della Roma. Ma cosa fece cambiare idea a Sensi allora? Due cose: il fallimento di Carlos Bianchi e il 'voltafaccia' di Trapattoni hanno scatenato questa scelta, la scossa a tutti i costi, la rottura con la tradizione. Già perché il 6 maggio del 1997 riceve il presidente giallorosso riceve una telefonata dal Trap che certificherà l’impossibilità del suo acquisto. Immediata allora la reazione e la proposta a Zeman.

Il primo approccio, come lo racconta Franco Sensi, è tutto da ridere. "Lunedì mattina, ore 9, mi telefona Trapattoni da Monaco per dirmi che non viene. Subito dopo chiamo Zeman a casa: 'Pronto, sono Franco Sensi, il presidente della Roma...' Sa che mi risponde il tecnico boemo? 'Anch' o sono il presidente della Roma' . Pensava fosse uno scherzo. Allora, per convincerlo, gli do il mio numero di telefono, quello di Perinetti, e gli dico di venire nel mio ufficio. Viene subito. Così a mezzogiorno abbiamo firmato il contratto". Così Zeman, "il laziale", l'ex nemico, è diventato il nuovo allenatore della Roma. Contratto di un anno, 97-98 (ma fino al 30 giugno sarà Cragnotti a pagarlo...), 1.500 milioni netti, opzione per la seconda stagione e la promessa di una campagna acquisti importante. Insomma, il derby in città è già cominciato.