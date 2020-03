Le grandi trattative della Roma - 1999, Capello chiede e Sensi acquista: ecco Assuncao

"Ho parlato con il presidente del Santos, penso di poter dire che il centrocampista Marco Assuncao giocherà nella Roma”, parola di Franco Sensi il 9 luglio 1999. Qualche giorno dopo, esattamente superato il weekend, andrà l’incontro che sancirà l’accordo definitivo tra il club giallorosso e quello brasiliano. Diciassette miliardi di lire per un colpo che in realtà non era il primo della lista di quell’estate. Già, perché Fabio Capello aveva chiesto anche Rio Ferdinand del West Ham per la difesa. Il presidente della Roma aveva avuto garanzie sulla possibilità di acquistarlo dopo aver parlato di lui anche col procuratore Moreno Roggi e con Paolo Di Canio, compagno di squadra e amico stretto dell’inglese. La macchina operativa sembrava avviata con Franco Baldini in costante contatto con l’Inghilterra. Un domino che se si fosse concluso avrebbe portato i giallorossi a mettere sul mercato Candela e un’Inter sempre attenta ai movimenti del francese. Di quella serie di operazioni, però, alla fine ne andò in porto una sola: quella di Marcos Assuncao.

Cinquantacinque presenze, 9 gol e soprattutto tanti assist. Nel cuore dei tifosi entra come tutti i giocatori che nel 2001 vinsero lo Scudetto, ma alla fine della stagione successiva al terzo titolo lascia la Capitale con direzione Spagna, più precisamente va al Betis Siviglia. Difficilmente, però, a Roma dimenticheranno il suo andamento ciondolante in campo e le punizioni dalle quali sono scaturite tantissime reti.