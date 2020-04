Le grandi trattative della Roma - 1999, il blitz nella Capitale e il nodo Zeman: ecco Capello

E’ la mattina del 30 maggio 1999, Fabio Capello sbarca a Fiumicino alle 10.15 con un volo proveniente da Milano. Il blitz del tecnico nella Capitale dura 6 ore. Il tempo di incontrare Franco Sensi nei suoi uffici sull’Aurelia e trovare un accordo biennale per guidare la Roma. Operazione conclusa per 4 miliardi a stagione, più l’opzione per un terzo anno e la promessa di costruire una grande squadra. Perché d’altronde serviva un progetto importante per convincere Capello a mollare le telecronache con Pizzul e tornare in panchina dopo i grandi successi con Real Madrid e Milan. Insomma, dopo una stretta di mano, Sensi e il suo nuovo acquisto sono andati al ristorante a Testaccio. Non molto lontano dallo storico campo che vide tra i fondatori Silvio Sensi, padre dell’allora presidente. Un'antipasto di prosciutto e melone, un piatto di rigatoni alla pajata, una porzione di frutta. Poi Capello si è congedato, tornando a Fiumicino da dove è ripartito per Malpensa alle ore 16,05. Resta ora da risolvere il nodo Zeman.

La separazione era prevista per il giorno seguente all’incontro con il futuro tecnico giallorosso (31 maggio), ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Verranno al pettine tutti i nodi di un rapporto ormai sfilacciato, specie dopo l'addio del tecnico alla squadra: "Speriamo di rivederci sui campi di A”. Del divorzio si dovranno decidere dettagli e modalità visto che Zeman non intende dimettersi. La separazione alla fine arriverà e il boemo ripartirà l’anno dopo dalla Turchia, più precisamente a Istanbul. Nessuna rivalsa dunque nei confronti della Roma anche vista l’assenza di offerte dall’Italia. Il club capitolino, intanto, diventa di Capello che in due anni porterà uno Scudetto e una Supercoppa. Missione raggiunta.