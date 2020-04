Le grandi trattative della Roma - 2000, l’obiettivo è Fabio Cannavaro ma intanto arriva Zebina

L’estate del 2000 sarà quella necessaria alla Roma per rispondere al secondo Scudetto della Lazio da poco festeggiato. Franco Sensi ha rotto il salvadanaio e sta costruendo una squadra a immagine e somiglianza di Capello, cercando di assecondare il più possibile le richieste del suo allenatore. L’obiettivo numero uno per la difesa è Fabio Cannavaro. Porte sempre spalancate, dunque, per il centrale del Parma. Dal ritiro azzurro di Geel, Francesco Totti non perde occasione per convincerlo a trasferirsi in giallorosso. "Ogni mattina vado da lui e gli dico di venire a Roma. Lo sto quasi costringendo. Più di questo non posso fare. Lui verrebbe di corsa, ma sono le due società che devono trovare l' accordo. Aspettiamo e speriamo bene”.

Intanto la Roma però deve cautelarsi qualora Cannavaro non arrivasse. Sul finire di giugno, più precisamente il 27, arriva la fumata bianca per Jonathan Zebina. Difensore francese, in forza al Cagliari e che compirà 22 anni il mese successivo. Nel pomeriggio va in scena un summit tra il consulente di mercato della Roma Franco Baldini e il d.g. giallorosso Lucchesi si sono incontrati a Trigoria con il ds del Cagliari Luciano Serra. Sarà lo stesso dirigente rossoblù in serata a comunicare l'avvenuta definizione della trattativa. "Affare concluso, mancano solo alcuni dettagli". Zebina arriverà alla Roma in comproprietà sulla base di dieci miliardi e firmerà un contratto di cinque anni. Tutt’oggi rimane tra le cessioni più onerose che il club sardo abbia mai realizzato e con il senno di poi sarà anche un acquisto necessario perché Fabio Cannavaro alla Roma non andò mai.