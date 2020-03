Le grandi trattative della Roma - 2001, Capello chiama e Panucci sbarca nella Capitale

vedi letture

L’11 settembre del 2001 è una data che difficilmente il mondo intero potrà dimenticare. A New York cadevano le Torri Gemelle dopo un brutale attentato, ma a 7 mila km di distanza la Roma ufficializzava l’acquisto di Panucci. Prestito oneroso a 3 miliardi con obbligo di riscatto a 18. Franco Sensi sembrava non volersi fermare più dopo lo Scudetto e la Supercoppa vinti. Molti addetti ai lavori diranno addirittura che la l’anno successivo al terzo titolo italiano, la squadra giallorossa era più forte della stagione precedente, eppure non riuscì a ripetersi.

SPONSOR - L’acquisto di Panucci, infatti, dava ancor più peso alla difesa della Roma. Arrivava da due prestiti fallimentari con Chelsea e Monaco, ma Capello, quando Sensi gli chiese un rinforzo per la difesa, non ebbe dubbi. Christian lo aveva allenato al Milan e al Real Madrid e sponsorizzò fortemente l’acquisto. Fu decisivo anche nel convincere il calciatore stesso a venire nella Capitale. Lo stesso che a inizio anni 90, mentre si affacciava al grande calcio, disse sull’aereo dell’Italia U21 a un giornalista: “Alla Roma non andrei mai”. Dichiarazioni che vanno contestualizzate in un momento storico in cui i giallorossi venivano da diversi campionati di anonimato. Circa dieci anni dopo la situazione era del tutto diversa. Panucci firmò con la Roma, restando poi per nove anni e facendo registrare 220 presenze. “Roma è come la donna che non smetti mai di amare” ha detto di recente e fa strano sentirlo dire da chi quella maglia neanche avrebbe mai voluto indossarla.