Le grandi trattative della Roma - 2001, il “no” alla Juve e il terremoto in Borsa: ecco Cassano

Le idi di marzo non saranno ricordate solo come i giorni fatali per Giulio Cesare, ma anche per il “sì” di Antonio Cassano alla Roma. L’ufficialità arriva direttamente per bocca del direttore sportivo del Bari, Carlo Regaglia. Questa volta, però, non è uno scivolone mediatico come quello di qualche settimana prima di Franco Sensi. L’ex presidente giallorosso si lasciò scappare prima del tempo l’acquisto del centravanti con tanto di terremoto in Borsa e inchiesta della Consob. Capello aveva messo da tempo il giocatore in cima alla lista dei desideri e decisivo è risultato il blitz delle due società nella capitale del 15 marzo 2001. Al Bari andranno 60 miliardi, ma considerando anche ingaggio e le due contropartite si arriva a un’operazione da quasi 100 miliardi delle vecchie lire. Un progetto a 360 gradi, tanto che nell'affare Cassano è stato inserito anche il diritto di sfruttamento dell'immagine del giocatore, che diventerà testimonial del brand As Roma.

RETROSCENA - Solamente venti anni dopo l’acquisto di Franco Sensi, l’ex fantasista giallorosso svela un clamoroso retroscena di mercato. Sul calciatore, infatti, si muoveva con forza anche la Juventus. Con il suo agente avevano appuntamento con Moggi ad Avellino, ma quando il procuratore gli disse della chiamata di Baldini e dell’interesse di Capello, Antonio non ebbe dubbi. Costrinse l'ex dg bianconero ad aspettarlo invano, cambiando strada verso la Capitale. Decisiva fu anche la possibilità di giocare con Francesco Totti. “Per quattro mesi mi fece vivere in casa sua, con i suoi genitori. E’ stato fondamentale nella mia crescita. Senza Totti come punto di riferimento avrei fatto più fatica” dirà solamente più avanti, ma intanto la Roma poteva godersi il talento di Bari Vecchia.