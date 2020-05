Le grandi trattative della Roma - 2001, salta Buffon e i giallorossi ripiegano su Pelizzoli

La Roma ha da poco vinto il suo terzo Scudetto, i festeggiamenti in città non sono ancora terminati, ma neanche dieci giorni dopo, Franco Sensi presenta il primo colpo della stagione che verrà. Stiamo parlando di Ivan Pelizzoli, all’epoca giovane portiere dell’Italia U21 e dell’Atalanta. Colpo che è costato 27 miliardi di lire alla vecchia proprietà, rendendolo solo dopo Pau Lopez, il portiere più caro mai pagato dal club giallorosso. La notizia del suo passaggio nel club della Capitale arriva il 27 giugno del 2001 mentre era al mare, più precisamente in barca, nelle splendide acque di Villasimius in Sardegna. Fino a poco più di un anno prima giocava in C/2 con la Triestina. La Roma rappresenta un bel salto come dichiarerà lo stesso portiere: «Vivo come in un sogno. Giocare al fianco di così tanti campioni. Per me la Roma rappresenta il massimo».

Sarà il secondo di Antonioli e pensare che il portiere bergamasco non rientrava nei piani della Roma. Già, perché la prima scelta a Trigoria era Buffon. Totti provò in tutti modi a convincere il suo compagno di Nazionale, ma la cessione di Zidane dalla Juve al Real Madrid fece tutta la differenza del mondo. I bianconeri disponevano di una potenza di fuoco mai vista prima e per Buffon mise sul piatto cento miliardi di lire. Troppi anche per uno come Sensi, appena vincitore del campionato. Ripiegò su Pelizzoli con il quale si legò per i successivi 5 anni.