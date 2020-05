Le grandi trattative della Roma - 2004, addio Emerson: il sostituto è Perrotta

L’estate 2004 è quella della rivoluzione. Capello è andato via portando con sé Emerson e la Roma ha bisogno di un centrocampista che lo sostituisca, a maggior ragione anche dopo l’infortunio di Damiano Tommasi. Il profilo puntato dalla società giallorossa è quello di Simone Perrotta del Chievo. Trattativa non semplice perché bloccata da quella di Emerson in bianconero. Un’operazione estenuante e che ha logorato i nervi dei dirigenti, bloccando anche quella per il centrocampista gialloblu. Con l’addio del brasiliano, però, si sblocca tutto e il 4 agosto la Roma può ufficializzare l’acquisto per un importo di 7,2 milioni di euro diluito in quattro anni. Perrotta, invece, ha sottoscritto un contratto quadriennale che lo porterà a guadagnare 2,8 milioni di euro lordi all'anno.

La prima stagione, però, non fu eccezionale e non per colpe esclusive del giocatore. Pronti via Prandelli deve abbandonare la panchina giallorossa per problemi familiari e in quella stagione la squadra si ritroverà a dover cambiare altre tre volte tecnico salvandosi solo nelle ultime giornate. Il percorso nella Capitale di Perrotta resterà comunque indimenticabile: 326 presenze segnando 49 gol in nove stagioni, il tutto accompagnato anche da due Coppe Italia e una Supercoppa. A Roma avrebbe potuto vincere almeno due Scudetti, ma in tal senso non sarà fortunato vedendo sempre trionfare la Juventus.