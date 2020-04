Le grandi trattative della Roma - 2006, Vucinic al fotofinish: accordo con il Lecce in prestito

Accordo al fotofinish per Mirko Vucinic. E’ il 30 agosto 2006 e il montenegrino firma con la Roma in prestito. La società capitolina ha pagato 3,25 milioni di euro per il prestito del giocatore e si è riservata il diritto d'opzione per l'acquisto della metà di Vucinic a 3,75 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto a salire e per il primo anno guadagnerà 1,070 milioni di euro lordi. Ma ha già firmato anche il quadriennale successivo, che sarà effettivo solo se la Roma lo riscatterà: guadagnerà 1,60 milioni di euro lordi per la stagione successiva, 1,80 per il 2008-09 e 2,10 per gli altri due anni. A tutto ciò sono da aggiungere i premi. Un colpo in prospettiva ma anche da gestire perché il reparto offensivo giallorosso conta anche Totti, Montella e Okaka.

Il primo obiettivo di Vucinic era quello di guarire e in conferenza di presentazione lo dice subito: “Non vedo l'ora di essere a disposizione, credo che accadrà a fine mese”. Poi mette in mostra subito il suo caratterino per niente facile, uno un po’ pazzo, del tipo slavo molto bravo tecnicamente, ma di difficile gestione? “Io sono montenegrino al 100%, felicissimo di non far più parte della federazione serba”. La prima stagione passerà comunque in rassegna per i tanti problemi fisici, mentre al secondo anno con Spalletti diventerà protagonista anche con tanti gol pesanti e con uno Scudetto perso solo all’ultima giornata contro l’Inter.