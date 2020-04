Le grandi trattative della Roma - 2007, il club festeggia 80 anni e si regala Juan

Chivu si è ormai accordato con l’Inter e la Roma deve correre ai ripari. L’estate è quella del 2007, la stessa degli 80 anni del club e per questo Rosella Sensi si regala due colpi. Il primo è il rinnovo di Mexes, mentre il secondo è il futuro compagno del francese e stiamo parlando di Juan del Bayer Leverkusen. Il sette giugno arriva l’accelerata, ma da settimane il giocatore, assistito da Alessandro Lucci, ha espresso il suo gradimento per il trasferimento nella Capitale. In realtà in corsa per Juan c’era anche il Siviglia, che offrì un quadriennale a 2,5 milioni a stagione. Il brasiliano avrebbe dovuto dare una risposta entro cinque giorni, ma in realtà a Trigoria davano l’accordo praticamente fatto, anche se bisognoso solo della messa a punto col Bayer. La clausola di Juan è di 8,5 milioni, ma il giocatore si libererà per una cifra leggermente inferiore. A facilitare l’operazione anche il diesse del club tedesco, Voeller, in passato ex giocatore giallorosso.

Così è perché il 22 di quello stesso mese arriva l’ufficialità. “La Roma ha acquistato il difensore brasiliano Juan Silveira Dos Santos dal Bayer Leverkusen per 6.3 milioni di euro da pagarsi in 5 rate semestrali, posticipate di pari ammontare, a decorrere dal 1 luglio 2007", secondo il comunicato ufficiale della Roma. Juan ha firmato un contratto di durata quadriennale, che prevede il riconoscimento di un compenso lordo di 3.1 milioni piu' i premi. Il difensore resterà nella Roma fino al 2012 quando poi rientrerà in Brasile chiudendo la sua carriera al Flamengo nel 2019. Ai colori giallorossi rimarrà legatissimo tanto che qualche giorno fa in un’intervista ha detto: “Roma è la mia passione”.