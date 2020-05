Le grandi trattative della Roma - 2007, Spalletti cerca esperienza e un vice Mancini: arriva Giuly

La terza stagione di Spalletti sta per cominciare e nonostante le voci di mercato che vedono Chivu e Mancini lontano dalla Capitale, la volontà del diesse Pradé è di confermare tutti. Ci riuscirà con il brasiliano, meno con il romeno, ma intanto anche in entrata cerca di regalare al tecnico un po’ di esperienza in più. La stagione 2007-08 deve essere quella dell’assalto all’Inter per lo Scudetto e per rinforzare il pacchetto offensivo il nome è quello di Ludovic Giuly, 31 anni, francese e proveniente dal Barcellona. La trattativa è facilitata dal fatto che il contratto del giocatore fosse in scadenza l’estate successiva.

L’accordo tra le parti arriva a metà luglio e i giallorossi pagheranno per l'esterno circa 4 milioni di euro più 400 mila per i successivi tre anni se dovessero centrare l’accesso in Champions League. Il 15 luglio sbarcò nella Capitale per incontrare la dirigenza e perfezionare l’accordo che garantirà quasi due milioni l’anno al calciatore e a Spalletti un sostituto di Mancini. La sua esperienza nella Capitale nonostante si possa definire positiva con 32 presenze e 6 gol in A, dura una sola stagione. L’anno successivo si trasferirà al Psg. Il suo procuratore fornisce come motivazione la scarsa considerazione rilevata dal giocatore nella società. Dunque il club francese verserà alla Roma 2,5 milioni di euro più un corrispettivo eventuale di 800.000,00 euro nel caso in cui riesca ad acquisire il diritto a partecipare alla Champions League due volte nelle prossime tre stagioni (fino al 2010-2011).