Le grandi trattative della Roma - 2008, ecco Riise: il norvegese la spunta su Mathieu e Dedè

La curva discendente del primo ciclo Spalletti nella Roma è cominciata. Alla squadra serve una rivoluzione e l’estate del 2008 porterà lontano dalla Capitale Mancini. Per la dirigenza giallorossa il sostituto naturale è Vucinic, ma serve comunque un ricambio importante in attacco per dare fiato ogni tanto a Francesco Totti. Per questo il piano è completare la rosa senza fare follie per mantenere intatto il tesoretto per il centravanti. Il primo colpo arriva in difesa, più precisamente sulla fascia sinistra. La Roma acquista Riise dal Liverpool sborsando 5 milioni di euro (più diversi bonus collegati ai traguardi raggiunti e alle presenze) da versare in quattro rate entro il 2010. Il giocatore percepirà d’ingaggio 2,8 milioni lordi a stagione più i premi. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e non è un caso che il norvegese l’abbia spuntata su Mathieu o Dedè.

Inoltre l’acquisto di Riise, in realtà, permette di avere una maggior disponibilità economica per l’acquisto di un grande attaccante. Il sogno di mezz’estate si chiama Huntelaar e rimarrà tale. L’olandese non arriverà mai nella Capitale, ma i tifosi della Roma troveranno un nuovo idolo sulla fascia sinistra: in poco tempo John conquista tutti lasciando un ricordo indelebile a Trigoria.