Le grandi trattative della Roma - 2009, il prestito dall’Inter e l’inserimento della Juve: Burdisso

vedi letture

Estate 2009, ultimi giorni di mercato e la Roma ha un disperato bisogno di un centrale di difesa vista l’emergenza alla quale Spalletti dovrà far fronte nell’immediato con la squalifica di Mexes e l’infortunio di Juan. Burdisso è il prescelto e l’operazione si concretizza solamente il 22 agosto dopo giorni di stallo e trattative con l’Inter. E’ una corsa contro il tempo con Pradè pronto ad andare in macchina per portare il difensore a Roma e aggregarlo subito alla squadra in partenza per Genova, ma il club giallorosso non può altro che fare da spettatore. Attende che si mettano d'accordo l'Inter e Burdisso. Se arriva in prestito la Roma gli fa il contratto per un anno, se il difensore ottiene la rescissione, è disposta ad offrirgliene due. I contatti sono continui e a Trigoria provano a inserire nell’affare anche Andreolli per velocizzare tutto. Branca, ex diesse nerazzurro, non sembra pienamente convinto perché era stato proprio lui a farlo partire per la Capitale e riprendendo sarebbe quasi un ammissione di errore.

Alla fine l’accordo si trova tra Inter, Burdisso e Roma, ma sulla base del prestito secco, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Solamente un anno dopo il difensore argentino diventerà un calciatore di proprietà della Roma. Cartellino pagato 8 milioni e con la paura che la buona stagione personale appena conclusa potesse portarlo lontano dalla Capitale. Delle volte, però, la parola vale più di mille offerte, anche di più di quelle della Juventus. “Ormai abbiamo scelto. Rispettiamo la Juve, ma abbiamo dato la parola alla Roma” dice il procuratore di Nicolas Burdisso. ''Ho telefonato ai dirigenti bianconeri - continua, Fernando Hidalgo -. Ho comunicato loro la nostra decisione definitiva: vogliamo solo la Roma”. Trattativa chiusa