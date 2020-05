Le grandi trattative della Roma - 2012, arriva Marquinhos ma un anno dopo è già addio

Dopo un primo anno al di sotto delle aspettative nella gestione americana, la Roma decide di prendere Zeman per la panchina. Per il boemo è un ritorno caldeggiato da una tifoseria delusa e che Sabatini vorrebbe riconquistare anche con il calciomercato. Tra i calciatori che arrivarono nell’estate del 2012, Marquinhos non fu certo quello che scaldò i cuori della gente. Nessuno conosceva il giovane centrale del Corinthians, ma poco dopo tutti dovettero ricredersi. Il difensore sceglie subito la Roma, ma la trattativa andrà in porto solo ad agosto inoltrato perché il club brasiliano non voleva perdere la titolarità del cartellino. "Voglio andare alla Roma" dice Marquinhos dopo il match contro l'Internacional vinto dal suo Corinthians per 1-0, e in cui il difensore ha giocato per 5 minuti appena, entrando al minuto 86 al posto del difensore Fabio Santos. "Credo che a Roma avrei più spazio - assicura - ho solo Burdisso e Castan davanti. La dirigenza del Corinthians sa qual è la mia volontà, sono pronti a trattare. Ora vediamo, io voglio giocare". Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, che deve però fare i conti con la volontà della società Paulista.

La Roma, dal canto suo, prova ad assicurarsi un riscatto a prezzo fisso e ci riesce solamente il 21 agosto quando ufficializza il tutto. Marquinhos è finalmente un giocatore della Roma a fronte di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo, alla 8/a presenza del calciatore in gare ufficiali della prima squadra, disputate per un minimo di 45 minuti ciascuna, per un valore pari a 3 milioni. Il riscatto diventerà obbligatorio nella gara con il Torino e nonostante l’anno disastroso dei giallorossi, il suo rendimento sarà ben al di sopra di quanto chiunque potesse aspettarsi. Al punto che neanche una stagione dopo il club fu costretto a cederlo al Psg per 31,4 milioni realizzando una plusvalenza ancora oggi tra le più alte degli ultimi anni.