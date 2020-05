Le grandi trattative della Roma - 2013, colpo Ljajic ma i bonus finiscono in tribunale

L’estate del 2013 porterà una ventata d’aria fresca in casa Roma. Cambia il tecnico e tanti giocatori nuovi arrivano per aiutare Garcia a risollevare la squadra. Da Maicon a Benatia, passando per Gervinho e infine Ljajic. Il serbo, infatti, chiude il mercato in entrata dei giallorossi e il colpo è di quelli alla Sabatini. Già a luglio il diesse aveva fatto dei primi sondaggi con la Fiorentina ma sul calciatore sembrava esserci anche il Milan, pronto a bloccarlo subito ma per prenderlo l’anno dopo a parametro zero. In questo spazio si inserisce la Roma e un mese dopo porta a termine l’affare battendo rossoneri e Atletico Madrid.



Accordo da 10 milioni di euro più di 2 di bonus e proprio nei premi ci sarà una battaglia legale qualche anno dopo tra i due club. La Fiorentina potrà comunque sorridere sul caso Ljajic. La Roma è costretta a versare nelle casse viola un milione di euro. A stabilirlo è il Tribunale Federale Nazionale che ha accolto un ricorso del club toscano relativo alla cessione dell’attaccante serbo ai giallorossi avvenuta nell’estate del 2013. La disputa riguardava un bonus (premio di rendimento) inserito nel contratto del giocatore al momento della cessione sulla qualificazione in Champions. Secondo la Roma, valeva solo per la prima stagione mentre per la Fiorentina doveva essere applicato anche per la seconda. Ora il Tribunale Federale Nazionale dà ragione alla società dei Della Valle.