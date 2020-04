Le grandi trattative della Roma - 2013, ecco Strootman: la dimostrazione di forza di Sabatini

L’estate del 2013 vive di grandi tumulti perché la Roma deve ricostruirsi dopo la delusione in Coppa Italia contro la Lazio e il primo scossone arriva dalla dirigenza. Franco Baldini lascia il club e Sabatini diventa il volto forte dentro Trigoria. Sarà il primo mercato a immagine e somiglianza del diesse e il nome in cima alla lista combacia con quello di Kevin Strootman. Su di lui ci sono tutte le più grandi società d’Europa: dal Manchester United all’Arsenal, passando poi per Chelsea e Inter. Sabatini, però, ai primi di luglio può contare sul sì del giocatore. Ora resta da convincere il Psv e non è affar facile vista la potenza di fuoco della concorrenza giallorossa. Alla fine ci riesce convincendo anche Pallotta a rompere il salvadanaio spendendo 16,5 milioni di euro più altri 3,5 di bonus che matureranno di lì a poco. Un investimento importante per un 23enne e che ancora oggi è una delle cessioni più onerose della storia del Psv.

Il club olandese accettò a malincuore l’addio di Strootman, non soltanto per una perdita di identità, ma sopratutto tecnica: lo stesso Direttore Tecnico degli olandesi, parlando della cessione del giocatore, disse: “Un trasferimento che non poteva essere fermato, uno dei più grandi nella storia del club. Ma anche una gran perdita sportiva”. D’altronde Sabatini lo spiegò al termine della conferenza stampa di settembre di quell’anno: “E’ una Roma forte, molto diversa da quella dell’anno scorso: pensavamo che il talento bastasse per intraprendere un percorso in maniera brillante, ma abbiamo dovuto guardare con attenzione al fatto che non si concretizzava niente di importante”. E così sono arrivati De Sanctis, Maicon e Strootman, che a dispetto dei suoi 23 anni dimostra di avere ben altra personalità rispetto ai coetanei.