Le grandi trattative della Roma - 2013, Maicon e il patto d’onore con Sabatini

vedi letture

Estate 2013, il consenso popolare tra tifosi e Roma è ai minimi storici dopo la cocente delusione della finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. C’è aria di rivoluzione, l’ennesima in casa giallorossa. La panchina è stata affidata a Rudi Garcia e Sabatini sta provando a costruire una rosa composta da giovani ed esperti che sia pronta nell’immediato. Per questo il 15 luglio sbarca a Fiumicino Maicon, liberatosi la sera prima dal Manchester City. L'ex interista, che avrebbe compiuto 32 anni due settimane dopo, ha risolto il contratto col club inglese, con tanto di buonuscita, abbassandosi l’ingaggio per la nuova avventura giallorossa. E pensare che solo una settimana prima il diesse della Roma aveva rifiutato il terzino brasiliano che era stato proposto dal City all’interno della trattativa per Osvaldo. A Trigoria non convinceva l’atteggiamento post Triplete e gli anni in Premier League raccontavano di un giocatore che avesse quasi staccato la spina.

In sette giorni, però, cambia il giudizio del club, complice la chiacchierata tra Maicon e Sabatini. A pesare fu anche il Mondiale. L’estate dopo, infatti, ci sarebbe stato il torneo in Brasile e il giocatore non aveva alcuna intenzione di perderselo. Garcia dà dunque l’ok alla trattativa e solamente a fine mercato l’ex direttore sportivo della Roma spiegherà il patto d’onore siglato con il calciatore su quelli che erano gli atteggiamenti da dover tenere. "Abbiamo capito che ci voleva gente che ha già vissuto certe esperienze - dice Sabatini - che riuscisse a fruttare un certo tipo di partite. Altrimenti al posto di Maicon, secondo quel che penso io rispetto al romantico periodo dell'utopia, avrei preso Wallace”. La stagione di Maicon fu eccezionale e per i primi sei mesi sembrava lo stesso ammirato all’Inter. Al termine dell’anno fu convocato dal Brasile, ma l’avventura non finì nel migliore dei modi con la pesante sconfitta in semifinale contro la Germania poi Campione del Mondo.