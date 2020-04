Le grandi trattative della Roma - 2014, blitz di Sabatini e Iturbe prende la rotta della Capitale

vedi letture

"Iturbe va dove dico io. E se non arriva da noi, decido io il prezzo”, andava dicendo in giro per Trigoria Sabatini nell’estate 2014. Con il senno di poi ebbe ragione perché il calciatore alla fine sbarcò a Fiumicino nonostante al 10 luglio fosse praticamente un calciatore della Juventus. L’assalto finale dei bianconeri sembrava esser andato in scena in un hotel di Milano a seguito dell’incontro tra Paratici e Triulzi, manager del giocatore argentino dell'Hellas Verona. Un vertice durato circa mezz’ora e che avrebbe permesso il lunedì successivo la chiusura della trattativa. C’era infatti un volo prenotato per il giovane esterno direzione Torino, direttamente dal Paraguay con scalo a Francoforte. Qualcosa, però, cambiò nel weekend. Iturbe ed i suoi agenti sono stati convinti dalla proposta di Sabatini ed il suo aereo ha preso la direzione della capitale, dove in un paio d’ore ha deciso e firmato per la Roma.

I giallorossi hanno superato la concorrenza alzando l'offerta in contanti, senza bisogno di inserire Romagnoli nell'operazione, come sembrava possibile qualche ora prima: i bianconeri si erano fermati a 25 più Sorensen, e non sono voluti salire ulteriormente. Inoltre l’addio di Conte e l’arrivo di Allegri hanno inciso sulla resa della Juventus nella trattativa che ha permesso alla Roma di ufficializzare tutto il 16 luglio, piazzando quello che all’epoca sembrava potesse esser il colpo Scudetto. Solamente a distanza di qualche mese si rivelò invece uno dei più grandi flop sul mercato giallorosso nonostante l’avvio fosse stato più che positivo segnando in Champions e alla Juventus.