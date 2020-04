Le grandi trattative della Roma - 2014, ecco Manolas e il blitz fallito nella Capitale dalla Juve

L’estate 2014 si apre con il caso Benatia. Sabatini definisce l’agente del marocchino un menestrello, sbattendo la porta in faccia al calciatore sull’adeguamento di contratto e dichiarando che non sarebbe partito. I mesi di giugno e luglio, però, alzano un polverone mediatico sull’ex Udinese che portano il diesse giallorosso a rivedere i suoi piani. Arriva intanto Astori, ma la partenza di Benatia si fa sempre più probabile e serve un altro giocatore a Garcia. Si monitoria con attenzione il profilo di Manolas, dell’Olympiakos, calciatore sul quale è forte anche la Juventus e la trattativa entra nel vivo ad agosto. Il 5 sbarca a Fiumicino accompagnato da Raiola e dal presidente del club greco per un incontro con Paratici che vuole operare lontano da Torino e Milano. Del blitz capitolino, però, ne approfitta anche Sabatini che, per portare a termine l’operazione, ha bisogno anche di lavorare sull’asse Roma-Monaco per cedere Benatia al Bayern.

La soluzione si trova il 26 agosto con il secondo sbarco a Fiumicino di Manolas, questa volta da quasi giocatore della Roma. Firme, visite e Juventus superata grazie ai 13 milioni pagati e in parti finanziati dall’addio del centrale marocchino per 26 più quattro di bonus. È stato tesserato subito, così che Garcia lo avrà a disposizione già il sabato successivo per l'esordio in campionato contro la Fiorentina. Intanto, prima ancora della firma, si è già allenato con i nuovi compagni. Un’avventura nella Roma che durerà fino alla passata estate quando il Napoli deciderà di pagare la clausola rescissoria da 34 milioni per il giocatore.