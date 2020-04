Le grandi trattative della Roma - 2014, incontro con Cellino e Juventus battuta: arriva Nainggolan

vedi letture

La Roma perde sul campo, ma non sul mercato. Il 3-0 subito contro la Juventus prima di Natale sembra aver ridimensionato gli obiettivi giallorossi, ma Sabatini non vuole arrendersi e sferra il colpo a sorpresa. Il sette gennaio del 2014, infatti, il club capitolino ufficializza l’acquisto di Nainggolan, operazione che poteva esser definita in tanti modi, ma sicuramente non scontata. Non fosse altro per quante pretendenti erano piombate sul giocatore e per la cifra messa sul piatto dal direttore sportivo della Roma, autentico regista dell'operazione. In tutto, 9,5 milioni di euro per la comproprietà, pagamento in realtà differito a giugno, grazie a un prestito oneroso da 3 milioni subito con riscatto della metà del mediano fissato a 6,5 milioni. Il sì definitivo è arrivato dopo la giornata di appuntamenti fissati con il ds del Cagliari Salerno e un pranzo con Radja e il suo agente Beltrami. Mancava solo il "sì" di Cellino (all’epoca presidente dei sardi), che ha tenuto tutta Trigoria con il fiato sospeso.

Poi il via libera del patron del Cagliari che certifica il grande colpo di Sabatini nel mercato invernale. Battuta dunque la concorrenza con la Juventus e Marotta in particolare, il quale aveva un accordo di massima con Cellino. Sotto traccia provò a muoversi anche il Napoli, ma l’offerta di De Laurentiis fu surclassata nella sera del 5 gennaio da quella di Sabatini, frutto di un veloce faccia a faccia con Cellino all'aeroporto di Fiumicino, prima che il presidente partisse per Miami. Insomma, Nainggolan può definirsi a tutti gli effetti un giocatore della Roma e un anno dopo i giallorossi completeranno l’acquisto della seconda parte del cartellino inserendo nella