Le grandi trattative della Roma - 2014, parcheggio nel Chievo e l’arrivo nella Capitale: Paredes

La stagione 2013-14 per la Roma deve essere quella del rilancio dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. L’anno inizia bene con dieci vittorie consecutive e Rudi Garcia in panchina, ma la rosa ha evidenti limiti: molto forte nell’undici titolare, meno nelle riserve. Per questo Sabatini studia un colpo, soprattutto a centrocampo. Arriverà Nainggolan e non solo. A novembre l’ex diesse della Roma blocca Leandro Paredes, centrocampista argentino del Boca Juniors. C’è un solo problema: la società giallorossa ha completato gli slot per gli extracomunitari. I due club raggiungono comunque l’accordo sulla base di un prestito oneroso (250mila euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni.

Ora serve un club di Serie A a cui smistare il giovane talento sudamericano. Le destinazioni più probabili sembravano essere quelle di Sassuolo o Hellas. Alla fine andrà a Verona, ma sponda Chievo. L’ufficialità della Roma dunque arriverà solamente il 19 luglio dopo aver parcheggiato sei mesi il calciatore nella squadra veneta. Un escamotage necessario per non perderlo vista la forte concorrenza di tanti club europei. La sua avventura nella Capitale partirà con un anno di ritardo perché Sabatini lo affida all’Empoli di Giampaolo per un anno di prestito. Scelta eccellente e che riconsegna alla Roma un calciatore pronto, tanto che nell’estate del 2017 bussa alla porta lo Zenit con una maxi offerta da 23 milioni di euro.