Le grandi trattative della Roma - 2015, il capolavoro di Sabatini: arriva Dzeko

Spesso criticato per le sue interviste e per i modi con i quali ha condotto il mercato negli anni a Roma, ma a Sabatini va riconosciuto il premio come miglior colpo dell’era americana. Stiamo parlando di Edin Dzeko. E’ la seconda stagione di Garcia sulla panchina giallorossa e la proprietà vuole fare il salto di qualità. E’ necessario dunque acquistare il bomber che alla squadra manca. L’attaccante arriva dal Manchester City il 6 agosto 2015 e a Fiumicino ad aspettarlo ci sono 3 mila tifosi. Un’amore incondizionato verso il futuro nove che ha costretto le autorità dell’aeroporto a far uscire il bosniaco dall’area cargo e non dal terminal d’arrivo. Dopo un’estate di trattative con tantissimi tira e molla il sì arriva per una cifra irrisoria se si considera l’apporto del centravanti negli anni. Quattro milioni per il prestito più altri undici per il riscatto e altri bonus maturati nel tempo che hanno portato a una spesa complessiva di 21 milioni. Decisivo il blitz di metà a luglio in Inghilterra di Sabatini che, forte già dell'accordo con il giocatore, strappò anche un'intesa di massima con la società britannica.

TOP TEN - Ufficializzato qualche giorno dopo il suo arrivo, Dzeko fa impazzire subito i tifosi segnando alla prima all’Olimpico contro la Juventus. La prima stagione, però, non sarà degna delle aspettative create sull’attaccante. A distanza di 5 anni dal suo arrivo il suo score è comunque positivo. Anzi, con il gol al Lecce quest’anno nel girone di ritorno, segna la sua 102^ rete con la maglia della Roma. Edin Dzeko ha eguagliato il record di Vincenzo Montella e sogna di scalare ancora la classifica all-time giallorossa.