Le grandi trattative della Roma - 2015, l’occasione Szczesny blinda la porta

Sabatini ha deciso di fare le cose in grande e vuole regalare a Garcia una rosa per competere fino alla fine con la Juventus. Il diesse è a caccia anche di un portiere che possa far diventare De Sanctis un secondo molto affidabile e la scelta è pronta a ricadere su Szczesny dell’Arsenal. Il portiere della nazionale polacca è in uscita dai Gunners che avevano appena acquistato Cech, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. La Roma vorrebbe impostarla sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 16 milioni, ma alla fine, dopo un tira e molla di quasi un mese, il calciatore viene ufficializzato il 29 luglio 2015 con la formula del prestito secco. Fondamentale la volontà del calciatore e i buoni uffici di Boniek, presidente della federcalcio polacca ed ex giocatore della Roma.

Ma cosa ha spinto i giallorossi a non inserire una clausola per il riscatto? Semplice, Sabatini aveva già programmato il futuro della porta giallorossa nelle mani di Alisson: calciatore che verrà acquistato nella sessione seguente di calciomercato, sbarcando poi agli ordini di Spalletti solamente l’estate dopo. Nel frattempo, però, cambiano tante cose a Trigoria perché Rudi Garcia viene esonerato e la squadra viene affidata al tecnico toscano che nei suoi sei mesi finali si innamora del polacco chiedendo che fosse rinnovato il prestito. Alisson, come racconterà più avanti Florenzi, non prese benissimo questa scelta, sapendo di essere arrivato nella Capitale da numero uno e ritrovatosi invece a fare il secondo. La storia cambia ancora l’anno successivo con l’avvicendamento tra Spalletti e Di Francesco in panchina e soprattutto quello in porta con il brasiliano che conquisterà tutti in una stagione.