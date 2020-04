Le grandi trattative della Roma - 2015, scontro Inter-Fiorentina e Sabatini gode. Arriva Salah

vedi letture

La storia che porta Salah alla Roma parte da lontano. Più precisamente dal suo sbarco in Italia, sponda Fiorentina, nel gennaio del 2015. Di lui si sa ben poco, ma l’impatto con la Serie A è sensazionale, basti pensare alla doppietta segnata alla Juventus a Torino in Coppa Italia. Come in ogni storia d’amore che si rispetti arriva la crisi del settimo mese perché compare l’interesse dell’Inter per l’egiziano. Della Valle eserciterebbe volentieri il riscatto del giocatore e la proposta è allettante: 3 milioni più bonus per altri 4 anni. Siamo arrivati al 2 luglio nel frattempo, Salah snobba l'offerta viola, ma la Fiorentina invia comunque una raccomandata per ricordargli del ritiro a Moena in programma dal 13 dello stesso mese. La risposta del calciatore arriva direttamente dal suo agente: “Abbiamo deciso, non restiamo alla Fiorentina: Mohamed si trasferirà in un altro club italiano”. La Roma? Non ancora.

Della Valle va su tutte le furie e accusa l’Inter di aver contatto un giocatore, ritenuto sotto contratto, mentre il vice-presidente Panerai tuona su Twitter, rivolgendosi a Malagò, “Non si può tollerare che le firme e i regolamenti valgano meno di zero. Se le società del calcio dovessero rispettare la trasparenza, l’Inter sarebbe già retrocessa”. Parole che innescano una serie di botta e risposta tra i club, ma che vedono Salah rimanere calmo. Questo perché è presente un elemento destinato a decidere le sorti della vicenda. Un impegno scritto voluto dal calciatore al momento della firma con la Fiorentina. Un accordo, chiamatelo "prematrimoniale" se volete, che consentirebbe a Mohamed di rifiutare il prolungamento in viola. Un diritto che il club riteneva potesse essere esercitato entro il 30 giugno (e dunque scaduto), mentre per i legali di Salah la data era da intendersi come un termine entro cui il giocatore avrebbe dovuto presentare richiesta scritta in caso avesse scelto di restare. Dunque l'egiziano torna al Chelsea solo momentaneamente per poi trasferirsi alla Roma. Trattativa lampo dei giallorossi e portata avanti dal solito furore di sabatiniana memoria. Tra la fine di luglio e i primi di agosto Salah torna anche a parlare, o meglio a cinguettare, con dei tweet sibillini con cui prima annuncia un imminente cambio della foto-profilo (metterà un “11”, il numero scelto alla Roma al posto del 74 viola) e poi sentenzia “Fatto”. Il 6 agosto 2015 la firma con la Roma. Un prestito con diritto di riscatto a 23 milioni, diventato obbligatorio l’ottobre successivo.