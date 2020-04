Le grandi trattative della Roma - 2016, Alisson e l’intuizione di Sabatini: 8 milioni per il top

Sei luglio 2016, 6.30 del mattino e dal Brasile arriva Alisson. In molti quattro anni fa non hanno dato peso a questa data, con il senno di poi può entrare diritto tra le più grandi trattative che la Roma abbia mai portato a termine. Non per costo del cartellino, ma per rapporto prezzo-rendimento, forse è la migliore in assoluto. Sabatini prende dall’Internacional per 8 milioni quello che sarebbe dovuto essere il portiere titolare della stagione successiva, salvo poi Spalletti chiedere con forza il rinnovo del prestito di Szczesny. Il brasiliano accetta di buon grado la possibilità comunque di giocare in Coppa Italia ed Europa League a fronte di una carriera fin li che lo aveva appena visto collezionare 83 presenze tra campionato Gaucho, campeonato Brasileiro di Serie A e Primeira Liga.

Prima di accettare l’offerta della Roma disse “no” anche alla Juventus, una scelta dettata dalla presenza di Gigi Buffon: è impossibile scavalcare il numero uno bianconero e così Alisson scelse di giocarsi il posto con Szczesny. Con Di Francesco in panchina, il polacco ritorna all’Arsenal per poi finire alla Juventus, mentre l’ex Internacional viene promosso diventando uno dei protagonisti della stagione e della cavalcata Champions conclusasi in semifinale contro il Liverpool. E proprio i Reds, l’estate dopo, desiderano di affondare il colpo per Alisson. La Roma lo cederà per 62,5 milioni di euro più altri 10 di bonus tutti maturati. Una plusvalenza a dir poco incredibile, come l’intuizione di Sabatini che due anni prima acquistò l’attuale portiere più forte del mondo per appena 8 milioni.