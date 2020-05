Le grandi trattative della Roma - 2016, El Shaarawy riparte dalla Capitale e dimentica il Milan

vedi letture

“Prometto serietà, impegno e umiltà. Sono qui per dare una svolta alla mia carriera” lo ha detto El Shaarawy non appena sbarcato a Roma. Una trattativa complicata con il Milan che lo aveva mandato in prestito al Monaco ma senza grandi risultati. L’accordo sembra esser stato raggiunto già alla metà di gennaio, ma l’ufficialità non arrivò prima del 26 di quel mese a causa di alcuni documenti che tardavano ad arrivare da Milano. Sabatini alla fine riesce a strappare l’ok definitivo e cadono dunque per il Faraone le altre piste, da quella di un rientro al Milan, tramontata dopo il dietrofront di Luiz Adriano, a quella genoana, a quelle estere (Cska Mosca, Wolfsburg e Cina).

La Roma rende quindi noto attraverso un comunicato «di aver sottoscritto col Milan il contratto per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2016, dei diritti alle prestazioni sportive di Stephan El Shaarawy, a fronte di un corrispettivo di 1,4 milioni di euro». L'accordo, sottolinea la nota emessa dal club giallorosso, «prevede inoltre il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, per un valore di 13 milioni di euro». L’impatto con la Roma fu incredibile: sono bastati 49 minuti di Serie A a Stephan El Shaarawy per lasciare il segno, cancellare 40 giorni romanisti senza vittorie e segnare il gol all’esordio. L’ultimo a riuscirci era stato Ljajic.