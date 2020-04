Le grandi trattative della Roma - 2018, Totti lo sconsiglia ma Monchi affonda il colpo: Pastore

“E’ il giocatore di maggior talento che abbia mai acquistato. E’ in grado di far sognare i tifosi” sono state le parole di Monchi all’interno del comunicato che sanciva l’ufficialità del passaggio di Pastore alla Roma. Tutto datato 26 giugno 2018 con un’operazione da 25 milioni e che porta i crismi della ciliegina sulla torta al mercato del diesse spagnolo. Trattativa, però, iniziata da lontano e non senza qualche dubbio, due in particolare: la condizione fisica e la posizione all’interno del 4-3-3 di Di Francesco. Su entrambe Francesco Totti, ormai nel board giallorosso, si era espresso in modo abbastanza chiaro sconsigliando l’acquisto. Monchi, però, ha preferito andare per la sua strada portando avanti l’affare grazie soprattutto alla volontà del calciatore di tornare in Italia.

Rimaneva da trovare l’accordo tra i due club, ma ormai era scattato il conto alla rovescia. Il 20 giugno diventa una giornata chiave perché la Roma si aspettava un’accelerata nelle prossime 48 ore. Con il Psg ci sono gli ultimi dettagli da definire. E' in via di costruzione l'accordo: a Parigi chiedono 24 milioni per l'argentino, il d.s. della Roma, invece, ha presentato una proposta da 18 milioni bonus inclusi (di cui tra i 13 e i 15 milioni come parte fissa). Alla fine è la squadra giallorossa a dover sottostare alle richieste del club di Al-Khelaifi. Due anni dopo l’investimento si rivela fallimentare. Petrachi da una stagione a questa parte cerca soluzioni per liberare i conti della società da un ingaggio pesante, ma anche il coronavirus ha impedito un trasferimento dell’argentino che quest’inverno sarebbe potuto finire in Cina.