Le grandi trattative della Samp - 2007, il sogno Cassano è realtà: la rinascita di Fantantonio

"Fantasie che volano libere". Recitava così uno striscione della Gradinata Sud tratto da "T'immagini" di Vasco Rossi prima di un Sampdoria-Inter del 2005. La fantasia è l'anima del calcio. E' l'estro, è la giocata, è la capacità di realizzare ciò che in natura non si può concepire. Tutto ciò è Antonio Cassano, capace con le sue giocate di far innamorare i tifosi blucerchiati dal 2007 al 2011, anno della sua burrascosa cessione al Milan dopo il diverbio noto con Riccardo Garrone. In campo invece i dribbling, gli assist ai compagni e le sue reti hanno permesso alla Samp di scrivere pagine importanti nel libro di storia del club e far vivere alla piazza emozioni in grado di avvicinarsi all'inarrivabile epopea vissuta con Paolo Mantovani in sella e Vujadin Boskov, soprattutto, ma anche Sven Goran Eriksson in panchina.

Il sogno di mezza estate diventa realtà - Il talento di Bari Vecchia si era trasferito da un anno e mezzo a Madrid dopo quattro stagioni e mezze passate alla Roma. Il rapporto con il Real non sboccia, nella stagione 2006-2007 vince la Liga giocando solo sette partite e segnando un gol. C'è bisogno di cambiare aria. Ed ecco che nella prima settimana di agosto inizia a spuntare la pista blucerchiata. Non è un sogno di una notte di mezza estate come diceva William Shakespeare ma è una suggestione che può svilupparsi solo con determinati parametri. "E' un'ipotesi suggestiva che può diventare realtà se ci sarà il coinvolgimento del Real Madrid" diceva Marotta. In effetti l'ingaggio dell'attaccante è alto, fuori dalla portata del club di Corte Lambruschini.

Il sogno diventa realtà - I giorni passano velocemente e le parti sembrano venirsi incontro. Dei 4 milioni e 200 mila di euro che il barese percepisce verranno pagati 3 dalle Merengues e 1,2 dalla Sampdoria con il giocatore che arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Un capolavoro di Beppe Marotta. L'amministratore delegato, ora all'Inter, riesce a portare a Genova l'attaccante con un colpo dei suoi. Cassano andrà a formare una linea d'attacco insieme a Vincenzo Montella e Claudio Bellucci, due grandi ritorni. Il sogno di mezza estate della Samp è diventato realtà.

Fantantonio blucerchiato - Alla sua presentazione, avvenuta in un albergo cittadino, una folla di giornalisti lo attende. Fuori più di 200 cuori blucerchiati in delirio, bramosi di vedere le giocate del barese. In campo dipinge calcio. I tifosi lo ricordano maggiormente per lo slalom speciale e il successivo assist per il gol di Maggio nel derby del 2008. Il primo dei tanti cioccolatini che Antonio Cassano ha servito alla Sampdoria e che hanno rappresentato la rinascita di un talento cristallino del calcio nostrano.