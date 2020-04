Le grandi trattative della Samp - 2015, acquistato Torreira: il folletto che conquista Giampaolo

Un folletto alla corte di Marco Giampaolo. Le due stagioni alla Sampdoria hanno rappresentato un trampolino di lancio importante per Lucas Torreira, regista della formazione blucerchiata. Vedendo il fisico non si direbbe ma il centrocampista uruguaiano sa abbinare ad una qualità palla al piede anche la quantità giusta , dote necessaria nella zona nevralgica del campo, diventando un elemento fondamentale per il tecnico di Bellinzona nel periodo in cui è rimasto all'ombra della Lanterna. Inizialmente nasce come trequartista, ma col passare del tempo arretra il proprio raggio d'azione diventando un ottimo interditore davanti alla difesa, con un destro capace di fare centro con conclusioni dalla distanza, qualità che hanno consentito al presidente Ferrero di ottenere un'ottima plusvalenza con la sua vendita.

Un anno di prestito a Pescara - Il direttore sportivo Carlo Osti lo nota ai tempi del Pescara e la Sampdoria, era l'estate del 2015, lo acquista per la cifra di 2 milioni di euro. La società decide di lasciarlo in Abruzzo per dargli la possibilità di maturare dal punto di vista delle prestazioni e quell'anno, con Massimo Oddo in panchina, i biancazzurri conquisteranno la promozione in Serie A attraverso i playoff. Il centrocampista contribuirà notevolmente al traguardo ottenuto con tre reti realizzate nella regular season e uno nella semifinale di andata contro il Novara.

Da riserva di Cigarini a titolare inamovibile - Nella stagione successiva ecco il suo approdo alla Sampdoria con il tecnico Marco Giampaolo che lo prova spesso già al ritiro di Ponte di Legno. Inizialmente Torreira dovrebbe essere la riserva di Luca Cigarini ma col passare dei giorni il piccolo uruguaiano scala le gerarchie tanto da partire dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro il Bassano Virtus, vinto 3-0. Da quel momento non lascerà più il posto diventando il punto di riferimento del centrocampo blucerchiato.

All'Arsenal per 30 milioni - Con la maglia della Samp, Torreira collezionerà 74 presenze condite con quattro reti fra campionato e Coppa Italia e si attirerà, già dalla prima stagione, le attenzioni dei top club. Nell'estate 2018 arriva l'offerta a cui non si può rinunciare. L'Arsenal mette sul piatto 30 milioni e si assicura il giocatore, cresciuto esponenzialmente dal punto di vista tecnico e della personalità, risultando una plusvalenza importante per le casse della Sampdoria.