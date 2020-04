Le grandi trattative della Sampdoria - 1980, Luca Pellegrini: il capitano degli anni d'oro

Dalla Serie B allo scudetto. Questo è il percorso alla Sampdoria di Luca Pellegrini, primo acquisto di quella squadra di Paolo Mantovani capace di scalare piano piano la classifica fino a conquistare la vetta nel 1991. Giocatore carismatico ha ricoperto principalmente il ruolo di libero, posizione di campo più arretrata rispetto ai due marcatori difensivi. Adesso con la linea sarebbe il centrale di una retroguardia a tre, anche se il paragone non calza. Negli anni '80 in quel ruolo c'erano elementi del calibro di Franco Baresi, Graziano Bini, Gaetano Scirea, Andrea Mandorlini, Alessandro Renica e, appunto, Luca Pellegrini.

Il suo arrivo da Varese - Il primo tassello del mosaico di quella che poi diventerà la Samp d'oro, viene posto nell'estate del 1980. Paolo Mantovani nota un ragazzino non ancora 18enne che al tempo militava nel Varese, squadra della sua città e nella quale è cresciuto. Arrivava da una vittoria del campionato di Serie C1 con 24 presenze, in panchina c'era un certo Eugenio Fascetti. A quei tempi la Samp militava in Serie B e l'epopea blucerchiata, il sogno che diventa realtà, era ancora in cantiere. Soltanto un embrione.

Da terzino a libero - Nella sua prima stagione all'ombra della Lanterna, Pellegrini è l'alternativa dei terzini titolari Logozzo e Ferroni ma dalla terza di campionato il difensore lombardo prende il posto del difensore di Gioiosa Ionica e non lo molla fino alla fine del campionato. Nel 1981-82 sarà ancora una volta la riserva di Ferroni e Vullo ma riesce comunque a collezionare 24 gettoni in un campionato che segnerà il ritorno dei blucerchiati in Serie A. Nell'82-83 conquisterà il posto da titolare dalla terza giornata ai danni di Vullo mente l'anno successivo supererà nelle gerarchie Guerrini al centro per poi essere ancora spostato a sinistra. Nel 1984-85, anno della prima Coppa Italia, gioca in coppia con Mannini ai fianchi di Vierchowod e davanti a Renica prima di essere spostato l'anno seguente nel ruolo di libero.

I trofei con la fascia da capitano - Dalla stagione 1986-87 viene insignito con la fascia da capitano che non lascerà fino al 1991, anno della sua partenza destinazione Verona. Luca Pellegrini alzerà al cielo ben tre trofei che tutt'ora restano ben saldi nella memoria di ciascun tifoso. Le due Coppe Italia del 1987-88 e del 1988-89 oltre naturalmente alla Coppa delle Coppe del 1989-90 vinta 2-0 sull'Anderlecht di De Mos, doppietta di Vialli, all'Ullevi di Goteborg. Il suo addio, un po' a sorpresa, fu nel 1991 proprio dopo la conquista dello storico scudetto. L'annata fu caratterizzata da diversi infortuni che non gli impedirono però di giocare il finale di campionato decisivo per la vittoria. Nel delirio generale, nel tripudio di bandiere del "Ferraris" non poteva non essere in campo Luca Pellegrini. Per i tifosi: il capitano.