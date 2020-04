Le grandi trattative della Sampdoria - 1981, arriva Vierchowod: prima i prestiti poi la storia

Il più forte difensore che abbia mai vestito la maglia della Sampdoria. Un temperamento deciso abbinato ad una capacità di arginare l'avversario come pochi hanno avuto. Se a questo aggiungiamo anche un'ottima vena realizzativa nell'area avversaria, ecco che viene fuori Pietro Vierchowod. Lo Zar blucerchiato, figlio di un soldato ucraino dell'armata sovietica Ivan Luchianovic Vierchowod, ha contribuito in prima persona a scrivere pagine favolose, e per chissà quanto tempo irripetibili, della storia della Sampdoria prima con Eugenio Bersellini, poi con Vujadin Boskov e per concludere con Sven Goran Eriksson.

La promessa di Mantovani - Dopo cinque anni trascorsi a Como dove ha collezionato 115 presenze con sei reti, Vierchowod viene notato dal presidente Paolo Mantovani che lo vuole alla sua corte. La Sampdoria a quel tempo è in Serie B e il difensore non sembra disposto a scendere di categoria per cui Il numero uno blucerchiato allora pensa di lasciarlo a Como. A fine stagione il Como retrocede in serie B, però alla Sampdoria non riesce la risalita nella serie maggiore per cui si decide di girarlo in prestito alla Fiorentina. In riva all'Arno resterà un solo anno dove raggiungerà il secondo posto. La stagione successiva arriva la promessa di Mantovani: "Ti manderò in una squadra che vincerà lo scudetto". Così è: lo Zar si laureerà campione d'Italia con la Roma, squadra in cui colleziona 30 presenze.

Finalmente lo Zar - La Sampdoria intanto ha guadagnato la promozione nel massimo campionato e finalmente il difensore di Calcinate può vestire la maglia blucerchiata. Fu l'inizio di una grande storia d'amore che durerà dodici anni, con 29 reti in 413 incontri complessivi. Maglia numero 5 sulle spalle, ricoprì il ruolo dello stopper formando insieme ai suoi compagni di squadra una diga favolosa che porterà a Genova quattro Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Un palmares da grande campione. Un campione di nome Pietro Vierchowod.