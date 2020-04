Le grandi trattative della Sampdoria - 1993, il riscatto di Platt: an englishman in...Zena

Oggi si chiamerebbe un centrocampista box to box. All'epoca veniva definito un centrocampista a tutto campo. Lo si può definire come si vuole ma David Platt è stato uno degli elementi fondamentali dell'ultima Sampdoria di Paolo Mantovani. Numero 9 sulle spalle, il 10 di Roberto Mancini era intoccabile, e una posizione scelta da Sven Goran Eriksson a supporto delle due punte. Dopo Graeme Souness e Trevor Francis, i blucerchiati tornano a pescare in Gran Bretagna anche se il calciatore natio di Chadderton già conosceva il campionato italiano.

Prima di Genova, esperienze con Bari e Juve - Arrivato nel nostro Paese nel 1991, Platt firmò un contratto con il Bari dove collezionò 29 presenze condite con 11 gol che però non evitarono la retrocessione in B dei Galletti. Nella stagione successiva la Juventus lo volle con sé ma la presenza di giocatori del calibro di Vialli, Baggio e Moller limitò le sue potenzialità. La stagione in bianconero, malgrado la conquista della Coppa UEFA, non fu memorabile visto che il giocatore realizzò solo tre reti in 16 partite agli ordini di Marcello Lippi.

Il suo arrivo a Genova - Paolo Mantovani era più che mai deciso nel cercare di ricostruire una Sampdoria che potesse lottare per il vertice, due anni dopo aver vinto lo scudetto. Dopo l'acquisto di Ruud Gullit, il numero uno blucerchiato riuscì a portare a Genova il centrocampista inglese già desiderato un anno prima da Roberto Mancini, anno in cui Platt però si trasferì alla Juve. Nel luglio 1993 ecco il colpo messo a segno con un centrocampista di qualità che andrà a rimpinguare la già qualitativa rosa di Sven Goran Eriksson.

An Englishman in...Sampdoria - Non sarà stato l'englishman in New York cantato da Sting ma la classe british di Platt non mise molto ad uscire allo scoperto. Nelle due stagioni passate a Genova, il centrocampista diede un grandissimo contributo con 17 reti in 55 presenze con la maglia blucerchiata e con il club ligure riuscì nel 1994 a vincere la quarta Coppa Italia della sua storia. Nel 1995 Platt farà ritorno in Inghilterra per vestire la maglia dell'Arsenal, squadra che l'anno prima beffò ai rigori proprio la Samp in semifinale di Coppa delle Coppe. Il ricordo però è sempre vivo nel pubblico sampdoriano che hanno accolto a Genova il loro englishman.