Le grandi trattative della Sampdoria - 2016, in punta di piedi Milan Skriniar: il gigante dell'est

"Un'applicazione feroce". E' ciò che gli ha sempre riconosciuto mister Marco Giampaolo. Milan Skriniar è stato uno dei colpi della Sampdoria targata Massimo Ferrero, in linea con la politica societaria attuale. Difensore atipico, o meglio difensore moderno. Fisico importante, imbattibile nello stacco di testa ma anche rapido e soprattutto capace di impostare dalle retrovie. Talmente abile palla al piede che in Nazionale ricopre il ruolo di centrale di centrocampo. Il blucerchiato ha avuto un ottimo trampolino di lancio grazie ad una stagione disputata ad altissimo livello. Il merito va diviso fra lo scouting e il tecnico di Bellinzona, capace di plasmarne il talento adattandolo al campionato italiano.

Il milione - Nell'inverno del 2016, la Sampdoria era allenata da Montella. Dopo l'eliminazione dai preliminari di Europa League per mano del Vojvodina in estate e dopo l'esonero di Walter Zenga, il club cercava di rilanciarsi con l'Aeroplanino in panchina. Gli occhi di Osti e Pecini si posarono su un difensore che da lì ad un mese avrebbe compiuto 21 anni. Allo Zilina, club in cui è cresciuto, Skriniar aveva già collezionato 96 partite fra campionato e coppe realizzando anche 15 reti. Il club di Corte Lambruschini riesce a chiudere per il giocatore il 28 gennaio per una cifra che si aggira attorno al milione di euro. Quel giorno le visite mediche e il 29 l'ufficialità per il nuovo rinforzo blucerchiato.

L'esplosione con Giampaolo - Al suo arrivo all'ombra della Lanterna, non viene schierato da Vicenzo Montella, complice anche il percorso in campionato dei blucerchiati che diventa giornata dopo giornata sempre più pericolante. Con lo spettro della retrocessione alle porte il difensore venuto dall'est, che deve ancora conoscere il modo di giocare italiano, resta dunque in panchina. Il suo debutto però arriva nel finale di stagione contro la Lazio, match che dà la spinta verso la conquista della salvezza. Dopo gioca la giornata successiva contro il Palermo e nella sfida finale dello Stadium contro la Juve viene espulso al quarto d'ora. La consacrazione arriva con Marco Giampaolo nella stagione successiva che gli permetterà il grande salto all'Inter per 20 milioni di euro più Caprari risultando una grande plusvalenza per la Samp.