Le grandi trattative della SPAL - 2019, una luce nel buio: Etrit Berisha

vedi letture

In principio fu Alex Meret, poi Alfred Gomis e infine Emiliano Viviano. Prima di questa terza stagione in Serie A, se si va ad analizzare il mercato della SPAL per ciò che riguarda l'ingaggio degli estremi difensori, c'è davvero ben poco da criticare nel lavoro svolto dall'ex direttore sportivo biancazzurro Davide Vagnati, dimostratosi un vero e proprio fuoriclasse nella scelta dei numeri uno. Un dato di fatto che ha trovato riscontro anche - e soprattutto - in questo campionato, con l'acquisto di Etrit Berisha che, almeno fino alla sospensione del campionato per via dell'emergenza Coronavirus, ha saputo ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nella corsa alla salvezza degli estensi.

Arrivato la scorsa estate dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni infatti, a suon di parate e interventi miracolosi, il guardiano albanese è riuscito a raccogliere egregiamente l'importante eredità lasciata a Ferrara da Viviano - grande certezza nel girone di ritorno della passata stagione - assumendo così il ruolo di assoluta garanzia e affidabilità a difesa della porta biancazzurra, che mai così tanto è stata bersagliata dai reparti offensivi avversari come in questa Serie A. Lo dimostrano le 107 parate in 26 partite disputate dall'ex Lazio con la maglia della SPAL e il conseguente record come terzo portiere tra i cinque maggiori campionati europei per rapporto tra il numero di salvataggi e match giocati.

Ed è anche per questo motivo che la trattativa che ha portato Berisha alla corte dei Colombarini può essere considerata come una delle più grandi, se non la migliore, messa a segno da Davide Vagnati nei suoi ultimi mesi da direttore sportivo degli estensi. Un colpo che è stato azzeccato in pieno, senza alcun tipo di tentennamento, per merito della continuità e della affidabilità garantita dall'estremo difensore biancazzurro che, in caso di ripresa in totale sicurezza della Serie A, potrà tornare a vestire i panni di salvagente a cui aggrapparsi per raggiungere una salvezza che inevitabilmente potrebbe significare il raggiungimento di uno straordinario miracolo sportivo, oltre che del rinnovo del contratto tra EB99 e la SPAL.