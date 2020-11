Le eurorivali del Napoli - La Real Sociedad torna al comando de LaLiga, Rijeka e AZ respirano

Vittoria di misura dei croati del Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League il 26 novembre, nel match di campionato contro la Lokomotiva Zagabria. 1-0 il risultato finale, con gol del solito Muric al 17' e 15 punti in classifica per il quarto posto (con due partite in meno).

La Real Sociedad ha battuto invece 2-0 il Granada nel nono turno de LaLiga. A decidere la sfida sono state le reti di Monreal al 22' e Oyazarbal al 27' su rigore. La truppa di mister Imanol è tornata così al primo posto in classifica a quota 20 punti, a +2 sul Villarreal secondo.

Chiudiamo con l'AZ Alkmaar, che sempre nella giornata di ieri ha espugnato il campo dell'Heerenveen nell'ottavo turno di Eredivisie. Di Koopmeiners al 29', Woudenberg al 41' e Karlsson al 47' le reti che hanno chiuso l'incontro in neanche un'ora di gioco, portando gli eurorivali azzurri all'ottavo posto in classifica con 11 punti.