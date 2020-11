Le eurorivali dell'Atalanta - Guardiola ferma il Liverpool di Klopp, Ajax e Midtjylland da sogno

In attesa di affrontare l'Atalanta il prossimo 25 novembre in Champions, il Liverpool di Klopp non va oltre l'1-1 nel big match dell'8° turno di Premier League contro il Manchester City: al gol segnato su rigore da Salah al 13' ha prontamente risposto infatti Gabriel Jesus al 31'. Dal primo posto in classifica i Reds scalano così al terzo con 17 punti, ma con appena una lunghezza di distanza dalla capolista Leicester.

L'Ajax, sempre ieri, è tornato invece a casa a mani piene dalla trasferta di Utrecht. I lancieri di Ten Hag, nell'ottavo turno di Eredivisie, si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Klaassen al 62', Tadic su rigore al 71' e Promes al 91'. Dopo questa vittoria, la quarta consecutiva in campionato, Onana e compagni sono primi in classifica a quota 21 punti, gli stessi del Vitesse.

Vittoria anche per i danesi del Midtjylland, che hanno rifilato un netto 4-0 al Copenhagen grazie alle marcature di Kaba al 36', Evander al 41' e Pione Sisto tra il 48' e il 68'. La classifica? Secondo posto a quota 16 punti, a -1 dalla capolista Sønderjysk Elitesport, dopo otto giornate.